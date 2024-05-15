В Калининградской области выросло число попыток суицида среди подростков

В Калининградской области в 2023-м возросло количество незавершенных попыток суицида в сравнении с двумя предыдущими годами. Всего зафиксирован 51 подобный эпизод. Об этом на заседании постоянного комитета по соцполитике регионального Засобрания в среду, 15 мая, сообщила уполномоченная по правам ребенка Ирина Ткаченко.

«В течение года в адрес уполномоченного поступила информация о 5 завершенных случаях суицида несовершеннолетних, среди них 4 мальчика и 1 девочка, а также 61 попытка самоповреждающего поведения — среди них 11 мальчиков и 50 девочек. Во время совершений этих попыток 51 ребенок являлись учениками общеобразовательных организаций, семь подростков получали среднее профессиональное образование. Возраст всех детей от 11 до 17 лет. Из общего числа этих детей только пятеро состоят на профилактическом учете в территориальных органах ПДН и пять несовершеннолетних проходили стационарное лечение в психиатрических учреждениях региона», — рассказала уполномоченная по правам ребенка.

В то же время, по ее словам, в 2023 году произошло снижение количества завершенных случаев суицида. В 2021-м таких случаев было 8, в 2022-м — 7.