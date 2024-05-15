Горвласти автоматизируют систему наложения штрафов за неправильную парковку

Власти Калининграда начали работу, направленную на автоматизацию системы наложения штрафов за неправильную парковку. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время ежегодного отчёта в среду, 15 мая.



«Теперь, когда мы будем проектировать такие большие ремонты тротуаров, как, например, на ул. Театральной, мы обязательно в состав дорожных работ будем включать установку специализированных камер, которые в автоматизированном режиме смогут выписывать штрафные санкции. Это первое. Второе: мои коллеги из комитета дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с сотрудниками ГИБДД вот уже второй месяц устраивают месячник по соблюдению правил парковки на тротуарах. Это принудительная эвакуация и штрафные санкции», — заявила Дятлова.

Также сити-менеджер сообщила о планах перенять опыт Зеленоградского городского округа по борьбе с неправильной парковкой. По словам Дятловой, там работает транспортное средство со специализированным оборудованием, которое позволяет выписывать штрафы за неправомерную парковку на тротуарах в автоматизированном режиме.

«Мои коллеги в комитете дорожно-транспортной инфраструктуры в тестовом режиме попробуют данное оборудование. В случае, если будет заключение о том, что оно эффективно, в этом году из средств резервного фонда будут выделены денежные средства на его приобретение для того, чтобы мы могли окончательно решить эту проблему в Калининграде», — пообещала глава администрации.

Елена Дятлова также отметила, что наказание за неправильную парковку нужно ужесточить. «Если ты припарковался на тротуаре и нарушил правила дорожного движения, ты должен будешь заплатить штраф. Именно об этом мы сегодня разговариваем с нашими органами МВД, ГИБДД, что нужно сделать в Калининграде», — сказала Дятлова.