Горвласти автоматизируют систему наложения штрафов за неправильную парковку

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Власти Калининграда начали работу, направленную на автоматизацию системы наложения штрафов за неправильную парковку. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время ежегодного отчёта в среду, 15 мая.

«Теперь, когда мы будем проектировать такие большие ремонты тротуаров, как, например, на ул. Театральной, мы обязательно в состав дорожных работ будем включать установку специализированных камер, которые в автоматизированном режиме смогут выписывать штрафные санкции. Это первое. Второе: мои коллеги из комитета дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с сотрудниками ГИБДД вот уже второй месяц устраивают месячник по соблюдению правил парковки на тротуарах. Это принудительная эвакуация и штрафные санкции», — заявила Дятлова.

Также сити-менеджер сообщила о планах перенять опыт Зеленоградского городского округа по борьбе с неправильной парковкой. По словам Дятловой, там работает транспортное средство со специализированным оборудованием, которое позволяет выписывать штрафы за неправомерную парковку на тротуарах в автоматизированном режиме.

«Мои коллеги в комитете дорожно-транспортной инфраструктуры в тестовом режиме попробуют данное оборудование. В случае, если будет заключение о том, что оно эффективно, в этом году из средств резервного фонда будут выделены денежные средства на его приобретение для того, чтобы мы могли окончательно решить эту проблему в Калининграде», — пообещала глава администрации.

Елена Дятлова также отметила, что наказание за неправильную парковку нужно ужесточить. «Если ты припарковался на тротуаре и нарушил правила дорожного движения, ты должен будешь заплатить штраф. Именно об этом мы сегодня разговариваем с нашими органами МВД, ГИБДД, что нужно сделать в Калининграде», — сказала Дятлова.

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