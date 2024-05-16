Региональной службе скорой помощи не хватает водителей

Все новости по теме: Медицина

Региональная служба скорой медицинской помощи наиболее остро нуждается в водителях. Об этом рассказала заместитель главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Людмила Луковникова во время радиоэфира «Балтик Плюс».

«Дефицит у нас есть, как и везде в регионах, существует дефицит фельдшеров. Но самая большая у нас проблема — это всё-таки водители скорой медицинской помощи. Мы очень в них нуждаемся и приглашаем на работу. Водители скорой помощи — это категория „B“. Пожалуйста, если есть желание, мы будем очень рады», — рассказала Людмила Луковникова.

О каком конкретно дефиците идёт речь, замглавврача не уточнила. Согласно информации, размещённой на сайте регионального минздрава, в настоящее время открыто 26 вакансий водителей скорой помощи в Калининграде, Зеленоградске, Балтийске и Светлогорске. 20 из них — в областном центре. Указанный уровень заработной платы — от 27816 до 38835 рублей.

В 2023 году с оттоком кадров столкнулась Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Калининграда. Его причиной, по информации источников, стал низкий уровень зарплат при высокой нагрузке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter