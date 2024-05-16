Власти: 20 мая в школах и колледжах области пройдут антитеррористические тренировки

В понедельник, 20 мая, в образовательных учреждениях региона будут проходить учения по действиям при угрозе совершения преступлений террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе учений будет отрабатываться сценарий по действиям работников, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства.

«В целях обеспечения готовности сотрудников охраны, персонала и обучающихся во всех школах, колледжах и загородных лагерях области пройдут тренировки с привлечением сил и средств оперативных служб и нарядов региональных управлений МЧС и МВД, вневедомственной охраны областного управления Росгвардии», — уточнили в правительстве.