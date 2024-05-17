Владельцев банковских карт в России предупреждают о новом виде мошенничества

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Преступники выдают себя за сотрудников крупных банков и убеждают клиентов продлить срок действия их банковской карты. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка ВТБ

Владельцам карт поступают звонки с фейковых аккаунтов в мессенджерах с сообщением, что срок действия карты клиента истекает, и ее нужно срочно продлить. Для этого мошенники требуют продиктовать код, который придет в СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги или оформить кредит.

Россиянам следует помнить, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия, подчеркивает пресс-служба ВТБ.