Владельцев банковских карт в России предупреждают о новом виде мошенничества

Все новости по теме: Банки и финансы

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Преступники выдают себя за сотрудников крупных банков и убеждают клиентов продлить срок действия их банковской карты. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка ВТБ

Владельцам карт поступают звонки с фейковых аккаунтов в мессенджерах с сообщением, что срок действия карты клиента истекает, и ее нужно срочно продлить. Для этого мошенники требуют продиктовать код, который придет в СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги или оформить кредит.

Россиянам следует помнить, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия, подчеркивает пресс-служба ВТБ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter