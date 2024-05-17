Плюс 24°С, вероятны дожди и грозы: синоптики прогнозируют теплые выходные

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В Калининградской области в предстоящие выходные ожидается теплая погода, вероятны дожди и грозы, сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Будут вероятны дожди и грозы, носящие локальный и кратковременный характер. При этом продолжится и прогрев стационарной воздушной массы — дневные температуры повысятся и будут достигать +22...+24°С. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 2°С», — отмечают эксперты.

В субботу ночью ожидается +8...+12°С, днем в Калининграде и области воздух прогреется до +21..+24°С. Во второй половине дня вероятны локальные кратковременные дожди, не исключены слабые грозы.

«В воскресенье ночью +10...+13°С, в дневные часы в Калининграде и области вновь около +21...+24°С, переменная облачность и в течение дня снова будут вероятны локальные ливни и грозы. Ветер преимущественно южный/юго-восточный, 4-7 м/с, при осадках порывистый, — сообщают эксперты. — В начале следующей недели подобный характер температуры и вероятность локальных осадков сохранится — без существенных изменений в синоптической обстановке».



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