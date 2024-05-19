Омбудсмен: дети звонят на телефон доверия, чтобы рассказать о проблемах в семье

В 2023 году на общероссийский номер детского телефона доверия поступило 7365 обращений. Как отмечается в докладе уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области, 4490 звонков поступило от детей и подростков 4490, 686 — от взрослых (родителей и законных представителей), 2189 — от иных граждан (студенты, опекуны, бабушки и дедушки и т.д.).



«Основные вопросы, с которыми обращаются в службу детского телефона доверия — это отношения ребенка со сверстниками и взаимоотношения в семье, беспокойство о других переживания опасений и тревоги по поводу значимых людей. Многие подростки не находят понимания и поддержки дома, в школе, потребность в признании остается неудовлетворенной. Достаточно широко представлены обращения по учебным проблемам и проблемам профориентации», — говорится в докладе.

В число наиболее часто обсуждаемых проблем входят проблемы взаимоотношений родителями: необходимости выполнения их требований, невнимания с их стороны, боязнь наказания. Актуальными вопросами для родителей или лиц, их замещающих, являются взаимоотношения с детьми, поиск разрешения конфликтных ситуаций; формирование и развитие личности ребенка, психическое и соматическое здоровье ребенка, интернет-зависимость детей.

В докладе отмечается, что региональная служба детского телефона доверия работает в круглосуточном режиме, работа осуществляется на базе трех учреждений, подведомственных министерствам образования, здравоохранения и социальной политики Калининградской области.