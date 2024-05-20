Калининградские приставы убедили московскую фирму вернуть присвоенные деньги

Калининградские приставы исполнили вынесенное в столице решение суда о возврате ошибочно перечисленных денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Бухгалтер калининградской организации, занимающейся производством санитарно-технических работ, по ошибке перечислил московской фирме, торгующей лекарствами, почти 4,7 млн рублей. Согласившись поначалу вернуть чужие средства, получатель впоследствии отказался это делать. Отказ объяснил тем, что банк применит меры, предусмотренные законом о противодействии отмыванию доходов. Однако суд посчитал, что таким образом московская фирма незаконно обогатилась, и постановил вернуть всю сумму неосновательного обогащения законному владельцу.

Исполнительный лист поступил в УФССП России по Калининградской области. Чтобы побудить организацию-должника к погашению задолженности, на все счета фирмы был наложен арест. Только после этого фирма перечислила деньги напрямую калининградской организации, предоставив в службу судебных приставов подтверждающий платежный документ. Однако арест со счетов был снят только после уплаты должником исполнительского сбора 146 тысяч рублей, назначенного в качестве штрафной санкции за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Права пострадавшей организации восстановлены.