В Калининградской области появились новые клубничные плантации (фото)

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Фото: Telegram-канал минсельхоза Калининградской области

В посёлке Константиновка Калининградской области появились новые клубничные плантации. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале регионального минсельхоза.

«Здесь специалисты ИП „Мамедов Э.С.О.“ планируют собрать до 20 тонн клубники с 1,8 га. Ягоду будут поставлять на Центральный и Захаровский рынки Калининграда. В перспективе производство планируется расширить до 13 га, что позволит значительно увеличить производство, а значит — удешевить его для конечного потребителя», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в этом сезоне калининградские фермеры начали собирать клубнику на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Первая партия местной ягоды должна появиться на прилавках магазинов в 20-х числах мая.

«Только в Гурьевском округе сладкую ягоду будут производить в промышленных масштабах сразу 5 производств. Одно из них — ООО „Ягодная ферма“. Компания ожидает в этом сезоне собрать по 15 тонн с каждого гектара из своих 3,5 га посадок», — добавили в минсельхозе.

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