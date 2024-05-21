Ермак ждёт в Калининградской области с мая по сентябрь 1,2 миллиона туристов

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В Калининградской области в высокий сезон 2024 года ожидается 1,2 млн туристов — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба правительства области, об этом рассказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак на выставке «Россия» в Москве.

«Ожидаем, что в высокий сезон — с мая по сентябрь 2024 года — к нам приедут порядка 1 миллиона 200 тысяч туристов. Это на 5 процентов больше, чем в мае-сентябре прошлого года, ­— сказал Андрей Ермак. — Отмечу, что в Калининградской области именно осенью растет спрос на культурно-познавательный туризм, поскольку купальный сезон заканчивается, и гости с удовольствием знакомятся с историческим наследием региона и достопримечательностями. Отдельного внимания достоин гастрономический туризм».

По данным регионального министерства по культуре и туризму, в Калининградской области работает 261 классифицированная гостиница с номерным фондом 7 240 номеров, а также 21 санаторно-курортное учреждение. Свой отпуск в регионе гости планируют в среднем за 35-40 дней до даты заезда.


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