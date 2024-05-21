Сити-менеджер Калининграда заявила, что отработает свой контракт полностью

Елена Дятлова покинет пост сити-менеджера Калининграда только в конце своего срока. Об этом журналистам заявила сама глава городской администрации после оперативного совещания во вторник, 21 мая.



На вопрос, собирается ли она уходить с поста главы администрации Калининграда в связи со сменой губернатора региона, Дятлова ответила, что доработает свой срок до конца.

«Я являюсь наёмным сити-менеджером, мой контракт действует на период работы горсовета этого созыва. <...> Мои полномочия закончатся с полномочиями существующего горсовета», — отметила сити-менеджер.