Сити-менеджер Калининграда заявила, что отработает свой контракт полностью

Сити-менеджер Калининграда заявила, что отработает свой контракт полностью
Елена Дятлова. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Елена Дятлова покинет пост сити-менеджера Калининграда только в конце своего срока. Об этом журналистам заявила сама глава городской администрации после оперативного совещания во вторник, 21 мая.

На вопрос, собирается ли она уходить с поста главы администрации Калининграда в связи со сменой губернатора региона, Дятлова ответила, что доработает свой срок до конца.

«Я являюсь наёмным сити-менеджером, мой контракт действует на период работы горсовета этого созыва. <...> Мои полномочия закончатся с полномочиями существующего горсовета», — отметила сити-менеджер.

Елена Дятлова впервые стала главой калининградской администрации в ноябре 2020. Тогда контракт подписали с ней на два года. В 2022 году горсовет выбирал сити-менеджера из двух кандидатур: между самой Дятловой и депутатом Алексеем Сагайдаком.

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