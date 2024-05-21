Минобороны хочет изменить границу России в Балтийском море

Минобороны России планирует изменить очертания государственной границы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Правительства РФ во вторник, 21 мая.



«В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море, будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ; изменится прохождение государственной границы РФ на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», — говорится в документе, опубликованном на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.



Для безопасности мореплавания власти намереваются скорректировать и переиздать морские навигационные карты.