Минобороны хочет изменить границу России в Балтийском море

Минобороны хочет изменить границу России в Балтийском море
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Минобороны России планирует изменить очертания государственной границы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Правительства РФ во вторник, 21 мая.

«В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море, будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ; изменится прохождение государственной границы РФ на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», — говорится в документе, опубликованном на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.

Для безопасности мореплавания власти намереваются скорректировать и переиздать морские навигационные карты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter