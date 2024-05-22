Правительство РФ одобрило законопроект, ужесточающий требования к садоводам

Правительство РФ одобрило законопроект Росреестра, который устанавливает признаки неосвоения земельных участков со стороны садоводов и огородников. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, собственников земельных участков планируют обязать начать использование земель в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения.



Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 марта 2025 г.

Заброшенные земельные участки — «это огромная проблема для городов, для поселков, для их развития», сказала «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Если участок выдан под какую-то конкретную разрешенную деятельность (например, сельское хозяйство) и она не осуществляется, то это может стать основанием для изъятия, пояснила она.

Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения.