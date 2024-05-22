Таможня объяснила, как избежать возврата посылок, отправляемых в другие регионы РФ

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В Калининградской области объем возвратов посылок отправителям увеличился на 1%, достигнув в целом 2,5%. Рост показателей связан со снижением с апреля норм беспошлинного ввоза товаров в Россию. Об этом сообщила «Новому Калининграду» заместитель начальника Калининградского почтового таможенного поста Центральной почтовой таможни Светлана Малышева.

Напомним, 1 апреля 2024 года истек срок действия решения Евразийской экономической комиссии о повышенном пороге беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Повышенный лимит в 1000 €⁣ (98 693 ₽) не продлили, снизив его до 200 евро.

Как уточнила Светлана Малышева, все посылки проходят таможенный осмотр с применением досмотровой рентгеновской техники, часть из них возвращают по причине несоответствия заявленных сведений в почтовой накладной. В связи с чем отправителю необходимо достоверно и качественно заполнять сведения о товаре.

«Если отправитель видит, что стоимость товара превышает 200 евро в рублевом эквиваленте, то он может прийти заранее на Калининградский почтовый таможенный пост на Железнодорожной, 29, и оплатить пошлину. И тогда никаких возвратов не будет. Во-вторых, с апреля прошлого года введена опись товара: наименование, марка, год выпуска, характеристика, новый он или б/у. В целях исключения возвратов посылок рекомендуем заполнять эту опись более подробно, избегая общих названий типа «обувь», «мебель», «запчасти», поскольку это не позволяет таможенному органу идентифицировать товар и определить его стоимость», — пояснила Малышева.

Также она подчеркнула, что уведомление о возврате посылки не означает запрет на ее пересылку, речь идет лишь о дополнительном контроле. Получившему уведомление отправителю просто следует прийти на таможенный пост и дать пояснения по товару, подтвердив его характеристики и уточнив стоимость. Если выяснится, что последняя все-таки превышает 200 евро, то будут начислены платежи. После разрешения всех вопросов посылку можно отправлять, уже не беспокоясь о ее возврате. Как добавила Малышева, уточнить информацию по правилам и нормам отправки посылок можно также в отделениях «Почты России» либо на сайте Центральной почтовой таможни.

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