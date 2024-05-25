«Балтика» проиграла «Локомотиву» и вылетела в Первую лигу

«Балтика» проиграла московскому «Локомотиву» и покинула российскую Премьер-лигу. Матч 30 тура РПЛ прошёл в Калининграде в субботу, 25 мая, и завершился победой гостей — 1:3.



Первый гол пришёлся на самое начало встречи. На 7 минуте игры его забил полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. На 66 минуте преимущество гостей увеличил Артём Карпукас. Балтийцы с пенальти отыграли один гол в середине второго тайма. Сделал это нападающий Виталий Лисакович на 76 минуте. Точку в матче поставил москвич Тимур Сулейманов, «прошив» Евгения Латышонка в самом конце основного времени.



Таким образом, «Балтика» завершила сезон с 26 очками и расположилась на 15 месте. Следующий сезон калининградцы проведут в Первой лиге, откуда поднялись в РПЛ весной 2023 года. Заключительный матч для «Балтики» пройдёт 2 июня. В «Лужниках» команда Сергея Игнашевича сыграет в финале Кубка России, где встретится с петербургским «Зенитом». Начало встречи — в 17:00 (0+).

