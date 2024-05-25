«Балтика» проиграла «Локомотиву» и вылетела в Первую лигу

Все новости по теме: Балтика

«Балтика» проиграла московскому «Локомотиву» и покинула российскую Премьер-лигу. Матч 30 тура РПЛ прошёл в Калининграде в субботу, 25 мая, и завершился победой гостей — 1:3.

Первый гол пришёлся на самое начало встречи. На 7 минуте игры его забил полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. На 66 минуте преимущество гостей увеличил Артём Карпукас. Балтийцы с пенальти отыграли один гол в середине второго тайма. Сделал это нападающий Виталий Лисакович на 76 минуте. Точку в матче поставил москвич Тимур Сулейманов, «прошив» Евгения Латышонка в самом конце основного времени.

Таким образом, «Балтика» завершила сезон с 26 очками и расположилась на 15 месте. Следующий сезон калининградцы проведут в Первой лиге, откуда поднялись в РПЛ весной 2023 года. Заключительный матч для «Балтики» пройдёт 2 июня. В «Лужниках» команда Сергея Игнашевича сыграет в финале Кубка России, где встретится с петербургским «Зенитом». Начало встречи — в 17:00 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter