В Калининграде протестировали печь по сжиганию медицинских и жировых отходов

В Калининграде провели тестовый запуск инсинераторной печи по сжиганию жировых и медицинских отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оператора «ЕСОО».

Печь установили на территории производственной базы ООО «Полекс-Эко». По словам оператора «Единой системы обращения с отходами», «объем золы, образуемый в результате термической обработки отходов, составляет всего 3% от первоначально загруженного объема». Запустить систему планируют в течение лета.

«Мы продолжаем вести строительные работы на площадке и к 01.08.2024 года готовим комплекс к полноценному запуску, который закроет потребность региона в утилизации таких отходов», — говорится в посте.