Ваня-Нафаня и Суперслон: в продаже обнаружен 181 сорт семян, не включенных в Госреестр

В Калининградской области в торговых точках выявлен 181 сорт семян овощных культур и посадочных материалов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты провели 10 выездных проверок хозсубъектов, реализующих семена с/х растений на территории региона. Всего было проконтролировано 1012 партий посадочного материала. Среди проверенных семян выявлен 181 сорт томатов, огурцов, моркови, лука репчатого, перца сладкого, кукурузы, подсолнечника, свеклы столовой, картофеля и яблони, не включённых в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В продаже находились следующие культуры:

— томаты сортов Медово-сахарный, Каспар, Непасынкующийся, Гаванская сигара, Король-лев, Бочка мёда, Буян красный, Де барао гигант, Оранжевый гога, Парниковый ультраскороспелый, Спрут черри малиновый, Московский скороспелый, Первый подснежник, Инжир красный, Непасынкующийся, Юбилейный Тарасенко, Супербанан, Монгольский карлик и др.;

-огурец сортов Аннушка, Пальчики белые, Китайский болезнеустойчивый, Китайский жароустойчивый, Перента, Китайский плетистый, Ваня-Нафаня, Замаринуйка, Маленький гном, Бенилюкс, Крошка-Антошка, Пучковое великолепие, Джентельмены удачи, Болезнеустойчивый, Малой удалой, Профессионал, Чудо на рекорд, Дивное диво, Уральский экспресс, Китайский длиноплетистый, Наш внучок, Эвита, Барон Фон Град и др.;

— морковь сортов Братец кролик, Красный мускат, Витаминка, Лапонька, Вовка-морковка, Оранжевая медовая, Нантская сахарная, Великолепный Тутанхамон, Чурчхела красная, Без сердцевины, Красавка, Медово-сахарная, Амстердамска, Зайка-обожайка и др.;

— перец сладкий сортов Великолепный век, Великан голландский, Гигант темно-вишневый, Супер-слон, Гигант фиолетовый, Драйв, Уральский толстостенный золотой и др.

Управлением Россельхознадзора объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства в адрес 8 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лиц.