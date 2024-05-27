В регионе открыли первую независимую лабораторию качества топлива (фото)

Фото: минсельхоз Калининградской области

В калининградском филиале Санкт-Петербургского аграрного университета открыли первую независимую лабораторию качества топлива. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.



Оборудование лаборатории стоимостью порядка семи миллионов рублей позволяет определить качество дизтоплива, его фракционный состав, вязкость, плотность, наличие воды, примесей и соответствие другим действующим стандартам, отметили в министерстве.

Независимая экспертиза позволит быстро и качественно определить, соответствует ли топливо ГОСТу и не приведет ли к снижению работоспособности или поломке техники.

Проводить экспертизу будут специалисты из числа студентов аграрного института, добавили в минсельхозе.