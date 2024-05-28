Калининградцы чаще всего берут в библиотеке книги о личностном росте

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Лидером читательских рейтингов Калининградской областной научной библиотеки остаются мотивационные бестселлеры: книги о саморазвитии, личностном росте, преодолении себя, сообщает пресс-служба правительства региона. Также читатели заказывают Булгакова, Пушкина и Ремарка.

Среди авторов самые популярные у читателей научной библиотеки — бизнес-тренер Борис Литвак и коуч-консультант Марина Мелия. На третьем месте книга Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Как отмечают в пресс-службе правительства, эти издания востребованы и в бумажном, и в электронном виде.

В бумажном формате чаще всего калининградцы заказывают книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Анна Каренина» Льва Толстого. Среди зарубежных авторов лидирует Эрих Мария Ремарк с романами «Триумфальная арка» и «Три товарища», а также книги Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих» и Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Фаворит среди современных авторов — Евгений Водолазкин и его роман «Чагин». Среди новичков рейтинга Алексей Брусницын с книгой «боевой» фантастики «Времени нет» и мистический цикл книг Виктора Дашкевича.

«В областной научной библиотеке отметили рост количества читателей: если в 2023 году учреждение посетили порядка 150 тысяч человек, то за 4 месяца 2024 года в библиотеке побывали уже более 51 тысячи читателей», — сообщили в пресс-службе правительства.

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