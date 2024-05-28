Мэрия напомнила список продуктов, запрещённых к употреблению в лагерях

Мэрия напомнила список продуктов, запрещённых к употреблению в лагерях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Администрация Калининграда напомнила родителям список продуктов, которые нельзя давать детям при отправлении в лагеря. Перечень опубликован в телеграм-канале мэрии во вторник, 28 мая.

«Чипсам, газировке — нет, нет, нет! <...> Не приветствуются фастфуд и скоропорт. Полагаем, что причина всем очевидна — это оздоровительные центры, а не наоборот», — отмечается в посте.

Власти подчёркивают, что для школьников в образовательных учреждениях организуют пятиразовое питание, поэтому им «грех будет жаловаться». Навещать детей можно только на проходной лагеря. Если родители планируют забрать их в город, то для обратного входа потребуется справка о состоянии здоровья от врача.

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. В 2024 году в Калининградской области будут работать 13 загородных оздоровительных лагерей: шесть государственных и семь муниципальных. Из них три лагеря относятся к министерству образования, по одному лагерю — к министерствам спорта, социальной и молодёжной политики, 6 лагерей — к администрации Калининграда, и ещё один — к администрации Неманского городского округа. Всего за три летних месяца в загородных лагерях планируется оздоровить около 10 тыс. детей и подростков. Общее количество путёвок в одну смену — 2536. Всего смен будет четыре.

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