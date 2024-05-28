Мэрия напомнила список продуктов, запрещённых к употреблению в лагерях

Администрация Калининграда напомнила родителям список продуктов, которые нельзя давать детям при отправлении в лагеря. Перечень опубликован в телеграм-канале мэрии во вторник, 28 мая.

«Чипсам, газировке — нет, нет, нет! <...> Не приветствуются фастфуд и скоропорт. Полагаем, что причина всем очевидна — это оздоровительные центры, а не наоборот», — отмечается в посте.

Власти подчёркивают, что для школьников в образовательных учреждениях организуют пятиразовое питание, поэтому им «грех будет жаловаться». Навещать детей можно только на проходной лагеря. Если родители планируют забрать их в город, то для обратного входа потребуется справка о состоянии здоровья от врача.