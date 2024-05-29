На таможенном посту аэропорта «Храброво» задержали партию балтийского угря

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора запретили вывозить из Калининградской области партию мороженого балтийского угря в связи с выявленными нарушениями. Товар следовал в Московскую область, сообщила пресс-служба ведомства.



Партия весом более 10 кг не прошла ветеринарный контроль на таможенном посту аэропорта «Храброво». «При проведении документарного контроля и досмотра груза выявлено, что в ветеринарном сертификате указан протокол испытаний, информация о котором отсутствует в ФГИС «ВетИС „Веста“, на маркировочной этикетке отсутствует зоологическое наименование вида водного биологического ресурса. Выпуск груза запрещен», — сообщили в Россельхознадзоре.