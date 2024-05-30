Детскую поликлинику в Калининграде оштрафовали за глюкометр

Судебные приставы оштрафовали городскую детскую поликлинику в Калининграде, не предоставившую по решению суда глюкометр и лекарства 12-летнему больному ребёнку. Об этом сообщила пресс-служба Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.



Мальчик с тяжёлой формой эндокринного заболевания должен несколько раз в день измерять глюкозу и иметь быстрый доступ к необходимым медицинским препаратам. Обеспечить ребёнка глюкометром и лекарствами региональный минздрав и поликлинику обязал суд. Исполнительный лист поступил в специализированное отделение судебных приставов по Калининградской области. Сотрудник ведомства уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия уклонения от исполнения решения суда.

«Тем не менее, необходимое медицинское оборудование и препараты предоставили больному в полном объеме только после штрафной санкции в виде исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Имея современный прибор непрерывного мониторинга глюкозы, сейчас ребенок не травмирует свои пальчики иглой и не пропускает время контроля», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что в Следственный комитет в последнее время поступают многочисленные обращения от жителей области с жалобами на перебои с лекарствами и медицинскими изделиями, которыми государство должно обеспечивать людей с сахарным диабетом.

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