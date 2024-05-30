«Маленькое, но важное дело»: к Верхнему озеру «пробили» дополнительный проход (фото)

«Маленькое, но важное дело»: к Верхнему озеру «пробили» дополнительный проход (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Реконструкция Верхнего озера

К Верхнему озеру в Калининграде «пробили» дополнительный пешеходный проход и проезд для велосипедистов со стороны улицы Береговой. Как сообщила журналистам во время рабочего выезда 30 мая глава администрации Калининграда Елена Дятлова, благоустроенная территория была самовольно захвачена жителями дома № 25 и незаконно эксплуатировалась ими несколько лет.

«Улица страшная, вся в заборах, — указала Дятлова на улицу Береговую. — Здесь, на этом земельном участке, был самозахват территории: стоял забор и долгое время было неправомерное использование земельного участка. Сначала сюда пришел комитет муниципального контроля и заставил освободить данную территорию. Когда мы ее освободили, мы поняли, что надо делать проницаемость в городе. Чтобы к Верхнему озеру можно было подойти с разных точек. Перенесли забор. Заставили перенести забор к границам земельного участка».

На освобожденной территории было выполнено благоустройство: пешеходная и велосипедная дорожки, а также высажены кустарники.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

«Это маленькие дела, маленькие, но очень важные, — продолжила Дятлова. — Это не то благоустройство, которые мы видели в поселке Александра Космодемьянского, это про другое. Это комплексная работа, о которой мы говорим. Это про город».

Глава добавила, что работа с жителями дома № 25 будет продолжена, так как они установили на границе своего участка сплошной бетонный забор ненормативной высоты. В правилах благоустройства указано, что забор должен быть прозрачным, а его высота не должны превышать 1 метра 60 сантиметров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter