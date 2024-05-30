Монтаж променада вокруг «пузыря» Верхнего озера задержался из-за незаконных заборов

Благоустройство вокруг так называемого «пузыря» Верхнего озера (части водоема, находящегося за улицей Некрасова), которое власти обещали выполнить еще в августе 2021 года, задержалось из-за разбирательств с незаконным пригораживанием городской территории. Об этов в четверг, 30 мая, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Верхнее озеро — это не территория для жилого дома, это территория для всех горожан, место массового пребывания калининградцев, поэтому работы на Верхнем озере не будут закончены, — заявила Дятлова. — У моих коллег в проектировании сейчас та часть озера, которая находится за улицей Некрасова. Если мы вспомним карту этого озера, то поймем, что только с правой стороны есть доступность, а с левой был самозахват территории и неправомерно установленные заборы. И трубы еще. Комитет муниципального контроля сейчас отрабатывает там ситуацию, чтобы заборы в индивидуальных жилых домах были поставлены в границах земельных участков. Коллеги делают проектирование, чтобы сделать пешеходную дорожку вокруг и той части Верхнего озера».
Руководитель комитета городского хозяйства Вадим Борисов подтвердил, что трубы теплотрассы его подчиненные намерены убрать под землю, после чего начнется монтаж променада на винтовых сваях.О благоустройстве, напоминающем променад парка Беккера в Янтарном, горвласти заявляли еще в августе 2021 года. Среди сложностей, с которыми предстоит столкнуться проектировщикам, Дятлова называла также рельеф.