Монтаж променада вокруг «пузыря» Верхнего озера задержался из-за незаконных заборов

Благоустройство вокруг так называемого «пузыря» Верхнего озера (части водоема, находящегося за улицей Некрасова), которое власти обещали выполнить еще в августе 2021 года, задержалось из-за разбирательств с незаконным пригораживанием городской территории. Об этов в четверг, 30 мая, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Верхнее озеро — это не территория для жилого дома, это территория для всех горожан, место массового пребывания калининградцев, поэтому работы на Верхнем озере не будут закончены, — заявила Дятлова. — У моих коллег в проектировании сейчас та часть озера, которая находится за улицей Некрасова. Если мы вспомним карту этого озера, то поймем, что только с правой стороны есть доступность, а с левой был самозахват территории и неправомерно установленные заборы. И трубы еще. Комитет муниципального контроля сейчас отрабатывает там ситуацию, чтобы заборы в индивидуальных жилых домах были поставлены в границах земельных участков. Коллеги делают проектирование, чтобы сделать пешеходную дорожку вокруг и той части Верхнего озера».

Руководитель комитета городского хозяйства Вадим Борисов подтвердил, что трубы теплотрассы его подчиненные намерены убрать под землю, после чего начнется монтаж променада на винтовых сваях.