Монтаж променада вокруг «пузыря» Верхнего озера задержался из-за незаконных заборов

Монтаж променада вокруг «пузыря» Верхнего озера задержался из-за незаконных заборов
Часть Верхнего озера за ул. Некрасова. Скриншот фото «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Реконструкция Верхнего озера

Благоустройство вокруг так называемого «пузыря» Верхнего озера (части водоема, находящегося за улицей Некрасова), которое власти обещали выполнить еще в августе 2021 года, задержалось из-за разбирательств с незаконным пригораживанием городской территории. Об этов в четверг, 30 мая, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Верхнее озеро — это не территория для жилого дома, это территория для всех горожан, место массового пребывания калининградцев, поэтому работы на Верхнем озере не будут закончены, — заявила Дятлова. — У моих коллег в проектировании сейчас та часть озера, которая находится за улицей Некрасова. Если мы вспомним карту этого озера, то поймем, что только с правой стороны есть доступность, а с левой был самозахват территории и неправомерно установленные заборы. И трубы еще. Комитет муниципального контроля сейчас отрабатывает там ситуацию, чтобы заборы в индивидуальных жилых домах были поставлены в границах земельных участков. Коллеги делают проектирование, чтобы сделать пешеходную дорожку вокруг и той части Верхнего озера».

Руководитель комитета городского хозяйства Вадим Борисов подтвердил, что трубы теплотрассы его подчиненные намерены убрать под землю, после чего начнется монтаж променада на винтовых сваях.

О благоустройстве, напоминающем променад парка Беккера в Янтарном, горвласти заявляли еще в августе 2021 года. Среди сложностей, с которыми предстоит столкнуться проектировщикам, Дятлова называла также рельеф.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter