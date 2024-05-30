Власти планируют на две недели перекрыть площадь около Южного вокзала

С понедельника, 3 июня, власти Калининграда планируют на две недели закрыть проезд и парковку машин на площади около Южного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.



«За это время между автовокзалом, ул. Железнодорожной, трамвайными путями и главным входом в Южный вокзал заменят дорожное покрытие, перенесут контактную сеть и остановку (с Железнодорожной ближе к кольцу трамвая)», — говорится в сообщении.

«После завершения всех работ там изменится разметка: на площади будет организована парковка, автобусы и троллейбус пойдут с Ленинского проспекта и площади Калинина по выделенной полосе, а участок улицы Железнодорожной освободится для проезда автотранспорта», — добавили в горадминистрации.