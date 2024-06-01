На организацию ювелирной выставки «Янтарная неделя 2024» выделили 10 млн рублей

На оказание услуг по организации в Калининграде ювелирной выставки «Янтарная неделя 2024» (она пройдет пройдет с 18 по 21 июля) Минпромторг выделил 10 млн рублей. Соответствующий аукцион появился 31 мая на портал Госзакупок.

К задачам выставки, как следует из опубликованных документов, относятся развитие янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года и создание имиджа Калининградской области как центра художественной обработки и изучения янтаря, а также использование туризма для продвижения продуктов переработки янтаря.

Победитель аукциона должен разработать концепцию выставки на бумажном и электронном носителях, которая должна содержать «визуальные образы, выполненные в современной стилистике янтарного искусства, образы, отражающие современность и инновационность российских технологий в янтарной промышленности». Также должен быть разработан фирменный стиль выставки под 2024 год, актуализированы дизайн-макеты для рекламно-информационной кампании, доработаны сувенирная и полиграфическая продукции для участников, доработан и актуализирован рекламный ролик выставки и прочее (полный список услуг указан в документах закупки).

Отметим, что в 2022 и 2023 годах организация выставки также оценивалась в 10 млн рублей, при этом в 2020 году она стоила 15 млн рублей, а в 2019 году — 16,1 млн рублей.