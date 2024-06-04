Калининградцу грозит до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии

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Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  

Сергей Колдаев обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, с 2019 года Колдаев имел неформальный криминальный статус «положенец». Обладая авторитетом и влиянием, он участвовал в урегулировании взаимоотношений по вопросам совершения преступлений, осуществлял контроль за преступной деятельностью лиц на нижестоящих уровнях, руководил сбором денежных средств на нужды криминального контингента Калининградской области.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленника задержали в январе 2023 года сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе расследования установлено, что злоумышленник после отбывания наказания в местах лишения свободы занял высшую ступень в криминальной среде региона при поддержке так называемого «вора в законе».

Уголовное дело Колдаева направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу. Отметим, что согласно статье 210.1 УК РФ обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

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