На Янтарном комбинате открылось инновационное музейное пространство (фото)

Калининградский янтарный комбинат обновил экспозицию своего музея. Пространство открыто для посетителей с 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В зале «Янтарная палата» установили интерактивные проекторы и 3D-макеты предприятия, позволяющие гостям самостоятельно запустить в работу шагающий экскаватор, побывать на ювелирном производстве и заглянуть на показ модной одежды из солнечного камня.

Первый макет — модель Янтарного комбината. Обновленный экспонат в динамике демонстрирует территорию комбината, добычу янтаря в довоенное время в карьере Вальтер и современный процесс разработки Приморского карьера. Второй макет показывает процесс обработки камня. Это уменьшенная копия здания ювелирного производства в разрезе. Для макета было изготовлено более тысячи деталей в масштабе 1:25, самая маленькая из которых имеет размер 1 мм.

«Технологический процесс оживает и на музейных стенах. К примеру, на фасаде уменьшенной копии Дома янтарной моды мультимедиа транслирует готовые коллекции украшений одежды из солнечного камня, а передвижной монитор, сканируя определенный камень, показывает видеоролики по всем применяемым сегодня технологиям обработки янтаря», — добавили в пресс-службе.

Фото пресс-службы Янтарного комбината