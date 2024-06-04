Роспотребнадзор не нашел нарушений организации питания курсантов на «Крузенштерне»

Специалисты Роспотребнадзора провели выездную проверку на учебном паруснике «Крузенштерн». Основанием для этого послужили сообщения в соцсетях о нарушениях организации питания курсантов на судне, а также аналогичные жалобы, поступавшие в ведомство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты Управления оперативно выехали в порт Светлый для проверки указанных сведений. Все закупленные продукты имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Температурный режим хранения продукции соблюдается. Медицинские осмотры пройдены всеми членами экипажа и курсантами. Лиц, обратившихся за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания не зафиксировано. Информация, размещенная в социальных сетях, об использовании продуктов с признаками порчи не нашла подтверждения», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что сообщения о том, что курсантов, проходящий практику на «Крузенштерне» кормят испорченными продуктами, поступала также и «Новому Калининграду». Об этом редакции писали в сообщениях «ВКонтакте».