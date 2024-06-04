Роспотребнадзор не нашел нарушений организации питания курсантов на «Крузенштерне»

Все новости по теме: Проверки

Специалисты Роспотребнадзора провели выездную проверку на учебном паруснике «Крузенштерн». Основанием для этого послужили сообщения в соцсетях о нарушениях организации питания курсантов на судне, а также аналогичные жалобы, поступавшие в ведомство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты Управления оперативно выехали в порт Светлый для проверки указанных сведений. Все закупленные продукты имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Температурный режим хранения продукции соблюдается. Медицинские осмотры пройдены всеми членами экипажа и курсантами. Лиц, обратившихся за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания не зафиксировано. Информация, размещенная в социальных сетях, об использовании продуктов с признаками порчи не нашла подтверждения», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что сообщения о том, что курсантов, проходящий практику на «Крузенштерне» кормят испорченными продуктами, поступала также и «Новому Калининграду». Об этом редакции писали в сообщениях «ВКонтакте».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter