Жительница Приморска пожаловалась Беспрозванных на её умирающий город

Жительница Приморска пожаловалась Беспрозванных на её умирающий город
Фото: «Пруссия39»
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Жительница Приморска пожаловалась врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на то, как её город приходит в запустение после объединения с Балтийским округом. «Крик души» женщина оставила в комментариях на странице и.о. главы региона «ВКонтакте» в среду, 5 июня.

По мнению Елены, как только Приморск стал составной единицей муниципалитета, его развитие, остановилось. В качестве примера она привела ремонт Советской улицы, который, как утверждает жительница, встал после реформы местного самоуправления.

«Параллельную улицу сделали, подключили ее к центральной канализации и сделали дорогу. На нашу улицу был выделен бюджет. Все было готово, но тут Приморск отдали Мельнику. И все ... денег нет работы нет», — жалуется женщина (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

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Фото: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

Беспрозванных создал свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» в конце мая. В приветственном посте врио губернатора сообщил, что готов отвечать на вопросы и «открыт для общения». Ранее он получил по наследству от Антона Алиханова телеграм-канал, однако там отсутствует форма обратной связи.

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