Жителям не имеющего водопровода дома в Полесском районе пришел счет за воду

В поселке Краснохолмское Полесского района жителям, проживающим в многоквартирном доме на улице Сосновой, не оборудованном центральным водопроводом и канализацией, пришел счет за воду. О выявленном нарушении со стороны коммунальщиков сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.



«Прокуратура Полесского района провела проверку по обращению граждан о необоснованном начислении платежей за коммунальные услуги, — сообщает ведомство. — Установлено, что ГП КО „Водоканал“ производит начисление платежей за холодное водоснабжение, исходя из нормативов потребления коммунальной услуги. После вмешательства прокуратуры Полесского района гражданам выполнен перерасчет платы за водоснабжение».

В прокуратуре отметили, что после того, как на ситуацию обратила внимание прокуратура, сотрудники «Водоканала» выехали в поселок и установили отсутствие подключения к централизованным сетям водоснабжения указанного дома. Перерасчет платы за коммунальную услугу жителям сделан с января 2022 года.