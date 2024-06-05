В Зеленоградске планируют открыть галерею под открытым небом на Крымской

В Зеленоградске планируют открыть галерею под открытым небом на Крымской
Фото: администрация Зеленоградского округа
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На Крымской улице Зеленоградска может появиться картинная галерея под открытым небом. Об этом сообщила администрация округа на своей странице «ВКонтакте» в среду, 5 июня.

Власти отметили, что местные художники давно просили выделить им отдельное место для своих работ. После долгих размышлений администрация нашла площадку — возле пальм на улице Крымской. Точка выбрана не случайно: художникам важно, сколько людей увидят их творчества, чтобы увеличить вероятность продажи работ.

«Пока картины будут размещаться на существующем заборе при помощи специальных креплений. Со временем обустроим здесь уличную галерею с мощением из натуральной брусчатки и специальными скамейками для художников», — объяснила выбор места окружная администрация

По сообщению властей Зеленоградска, такая площадка будет не первой в городе. Подобная уже действует между парком «Вектор» и городским рынком.

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