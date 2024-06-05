С затонувшей под Балтийском немецкой баржи с мая подняли 47 тонн боеприпасов

Спасатели с мая 2024 года достали 47 тонн взрывоопасных снарядов с затонувшей немецкой баржи. Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа в своей группе «ВКонтакте» в среду, 5 июня.

Власти отчитались, что работы по разминированию судна завершились. Баржа затонула в 1200 метрах от береговой линии Балтийска.

«С начала мая водолазы подняли с 17-ти метровой глубины 20 783 взрывоопасных снарядов.Общая масса утилизированных находок времен Второй мировой войны составила 47 тонн», — говорится в посте.

В операции принимали участие московские водолазы, спасатели Балтийского отряда, сотрудники ГИМС, Росгвардии, полиции и гражданской обороны.