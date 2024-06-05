В Калининграде приняли решение о создании областного музейного совета

В Калининграде приняли решение о создании областного музейного совета
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде создадут региональный музейный совет. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана в среду, 5 июня.

Решение приняли за круглым столом в Королевских воротах. Участники конференции сошлись на мнении, что в области необходимо по-новой подготавливать и сертифицировать музейных специалистов с учётом тех условий, которые возникли в наше время.

«В ходе встречи Музеем Мирового океана предложено учреждение Совета музеев Калининградской области, который бы объединил ведущих музейщиков региона, послужил бы росту уровня взаимодействия в музейном пространстве, обмену лучшими практиками и наставничеству, формированию квалифицированного кадрового резерва на местах. Особое внимание планируется уделять работе с муниципальными музеями, подготовке рекомендаций в адрес органов власти в интересах музейного сообщества региона. Предложение было единогласно поддержано всеми участниками встречи и занесено в протокол», — говорится в релизе.

На следующем собрании музейщиков планируют подготовить необходимое документационное обеспечение и организационную структуру нового ведомства.

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