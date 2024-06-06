На принадлежащем Музею янтаря участке ликвидировали автопрокат и парковку (фото)

На принадлежащем Музею янтаря участке ликвидировали автопрокат и парковку (фото)
Фото: пресс-служба регионального управления ФССП РФ
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На берегу Преголи напротив Музея Мирового океана, на принадлежащем Музею янтаря земельном участке, работали частные парковка и автомобильный прокат, однако собственники бизнеса не платили за аренду. О том, что оборудование предпринимателей-должников было демонтировано по решению суда в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Общество с ограниченной ответственностью незаконно занимало участок в центре Калининграда, организовав на нем стоянку и прокат автомобилей. Освобождать землю предприниматели отказывались, — рассказали в ведомстве. — Суд встал на сторону собственника, которым является Калининградский областной музей янтаря».

Фото: пресс-служба регионального управления ФССП РФ

По решению суда, как уточняют в ведомстве, предпринимателям необходимо было демонтировать ограждения, нестационарные строения, шлагбаум, удалить с территории транспортные средства и прекратить предпринимательскую деятельность. Однако предприниматели не исполнили это решение добровольно. В итоге, демонтаж стал принудительным.

«При этом третьи лица всячески препятствовали совершению исполнительных действий, пытались блокировать въезд на освобождаемую территорию», — добавили в пресс-службе.

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