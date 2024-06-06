Хирурги Калининградской областной больницы спасли глаз пострадавшему в ДТП пациенту

В Калининградской областной больнице помогли пациенту, который едва не лишился зрения на одном глазу из-за осложнения травмы, полученной в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

41-летний калининградец был травмирован в результате ДТП, но к врачам обратился только после того, как стал ощущать опущение левого глаза. Сначала мужчина наблюдался у офтальмолога. Параллельно проводились исследования, и у него был выявлен перелом нижней стенки глазной орбиты. «Такое случается в результате удара глаза о какой-то предмет, и глаз всей своей плотностью давит на стенку орбиты, а так как она очень тонкая, то, собственно, и ломается. В итоге все содержимое орбиты начинает проваливаться в пазух», — пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Лужнов.

Врачи приняли решение провести операцию с пластикой на орбите с использованием титановой сетки, так как у больного в пазухе был очень большой объем ее содержимого и существовала реальная опасность потери зрения. Операция длилась два часа. После вмешательства пациент, по словам врача, стал чувствовать себя намного лучше, хотя еще отмечалось небольшое нарушение зрения. Сейчас глаз уже видит хорошо, пациент амбулаторно наблюдается у офтальмолога.