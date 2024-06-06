РФ лидирует в мире по уровню ущерба от телефонных мошенников

Граждане России несут самые масштабные потери в мире от телефонных мошенников. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.

«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления... Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», — сказал он, уточнив, что за девять лет телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль с миллиардными оборотами, при этом жертвы аферистов исчисляются миллионами.

«Если по простым алгоритмам вывести формулу расчетов, то такая цифра составит около 250 млрд руб. в год, которую граждане России теряют от телефонного мошенничества», — цитирует Кузнецова «Коммерсант».

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