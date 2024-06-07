Из Калининграда пытались вывезти 18 тысяч стразов и больше сотни аудиогидов (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

В мае пассажиры, покидающие Калининградскую область через аэропорт «Храброво», пытались вывезти в своём багаже свыше 18 тыс. стразов и креплений для купальников, 440 изделий из янтаря и более двух килограммов янтаря-сырца, 148 аудиогидов, 112 килограммов новой одежды, 72 рабочих спецкостюма, 12 килограммов образцов специй. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.



В общей сложности сотрудники таможенного поста за месяц вынесли 65 решений о неотнесении содержимого багажа к товарам для личного пользования.

В таможне напомнили, что что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение, и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.