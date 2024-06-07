Житель области получил реальный срок за унижение в соцсети чести ветерана ВОВ

Житель области получил реальный срок за унижение в соцсети чести ветерана ВОВ
Фото пресс-службы областного суда
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Калининградский областной суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Мамоново, который унизил в соцсети честь ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба областного суда

Судом установлено, что 28 сентября 2021 года подсудимый разместил на своей открытой странице в соцсети статью, содержащую негативную информацию о ветеране Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, прикрепив к ней его фотографию. При этом подсудимый руководствовался мотивами реабилитации нацизма, преклоняясь перед личностью Гитлера, фотографию которого он хранил дома наряду с электронными материалами с нацистской символикой. В опубликованной статье мужчина провел аналогию между деятельностью ветерана Великой Отечественной войны и деятельностью серийного убийцы Чикатило, а также обвинил его в воровстве и убийствах, которых тот не совершал. Своей публикацией подсудимый хотел сформировать крайне негативное представление о ветеране, унизить его.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако результаты обыска, цифровые следы преступления, заключения экспертиз позволили суду прийти к выводу о его виновности. Действия злоумышленника суд квалифицировал по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично, с использованием сети «Интернет», и назначил ему 2 года исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.


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