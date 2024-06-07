Проектирование 1 этапа транспортного коридора в объезд Черняховска завершено

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Карта: Telegram-канал министерства развития инфраструктуры Калининградской области

Проектирование первого этапа строительства транспортного коридора в объезд Черняховска завершено. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

«Документы находятся на проверке в госэкспертизе. После этого определимся с источником финансирования, выберем подрядчика на конкурентной основе и начнутся работы. Сроки начала работ зависят от финансирования», — говорится в сообщении.

В настоящее время идёт проектирование второго этапа. Это строительство новой дороги от трассы «Черняховск — Крылово» до дороги «Черняховск — Озёрск». Завершить его планируют в текущем году. Затем также необходимо пройти экспертизу, определить источник финансирования и выбрать подрядчика.

Аукцион на разработку проекта транспортного коридора к индустриальному парку в Черняховском округе в апреле 2023 года выиграло акционерное общество по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост», снизившее на торгах начальную цену контракта на 25% — до 92,2 млн рублей.

Компания спроектировала реконструкцию дорог Новая Деревня — Загородное и Черняховск — Крылово — ст. Красновка с подъездом к логистическому терминалу. Их общая протяжённость составляет 9 км. В разработке проект строительства дороги длиной более 5 км от трассы Черняховск — Крылово до дороги Черняховск — Озёрск.

Все объекты планируют сделать двухполосными. В рамках проекта предусмотрено три путепровода и восемь водопропускных труб. Строительство запланировано на 2025-2027 годы.

Речь о строительстве полноценного обхода Черняховска, чтобы большегрузы не ездили через центр города, ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время.

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