Метеорологи прогнозируют грозы и усиление ветра предстоящей ночью в регионе

Метеорологи обещают региону «спокойную» погоду вечером субботы, однако в ночь на воскресенье высока вероятность ливней и гроз. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области.

«Предстоящей ночью и ранним утром (в районе 3-8:00 по местному времени) через область пройдёт атмосферный фронт (судя по всему — окклюзия), который будет сопровождаться дождями, также модели прогнозируют конвективные процессы, так что по области вполне будут вероятны ливни, грозы и шквалистое усиление ветра в порывах до 15-20 м/с», — предупреждают метеорологи.