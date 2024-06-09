Школам запретили занимать контрольными работами больше 10% учебного времени

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Контрольные работы в школах с 1 сентября не должны занимать больше 10% учебного времени, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как пишет ТАСС, глава ведомства пообещал наказывать руководителей учреждения за превышение этой нормы.

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — сказал Музаев. По его словам, все контрольные, которые школы проводят не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

По данным главы ведомства, сейчас контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени.

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