«Светомузыка под утро»: в регионе ночью зафиксировали более тысяч грозовых отметок

«Светомузыка под утро»: в регионе ночью зафиксировали более тысяч грозовых отметок
Иллюстрация: карта зафиксированных грозовых разрядов прошедшей ночью по данным грозопеленгационной сети, сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области»
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В регионе минувшей ночью было зафиксировано более тысяч грозовых отметок, сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Как и ожидалось, в районе 3-4 часов с запада на область вышла мезомасштабная конвективная система с интенсивными грозами, осадками и шквалом при прохождении линии фронта окклюзии. Электроактивность оказалась даже выше, чем предполагалось: на западе региона зафиксировано более тысячи грозовых отметок», — отмечается в паблике.

Без интенсивных гроз остался лишь восток области, в то же время наибольшая электроактивность наблюдалась на западе региона и вблизи Калининграда, сообщают эксперты.

Видео: сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте»

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