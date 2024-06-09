«Светомузыка под утро»: в регионе ночью зафиксировали более тысяч грозовых отметок

В регионе минувшей ночью было зафиксировано более тысяч грозовых отметок, сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Как и ожидалось, в районе 3-4 часов с запада на область вышла мезомасштабная конвективная система с интенсивными грозами, осадками и шквалом при прохождении линии фронта окклюзии. Электроактивность оказалась даже выше, чем предполагалось: на западе региона зафиксировано более тысячи грозовых отметок», — отмечается в паблике.

Без интенсивных гроз остался лишь восток области, в то же время наибольшая электроактивность наблюдалась на западе региона и вблизи Калининграда, сообщают эксперты.