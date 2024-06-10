Власти Светлогорска ищут спасателей для работы на пляже

Власти Светлогорского городского округа ищут спасателей для работы на пляже и в местах массового отдыха. Соответствующую информацию разместили в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 10 июня.



«К основным обязанностям относится предупреждение несчастных случаев на воде, а иногда — непосредственное спасение отдыхающих и оказание им первой медицинской помощи. Для работы требуется спасательное удостоверение», — говорится в сообщении.

Соискателям обещают «достойную заработную плату» и соцпакет. «Получается, сегодня штат спасателей не совсем укомплектован? Сколько не хватает спасателей в округе?», — спросил один из посетителей страницы. Вопрос пока остался без ответа.