Подрядчика оштрафовали на 4,6 млн за срыв сроков строительства ФОКа в Правдинске

Прокуратура Правдинского района проверила соблюдение законодательства при исполнении национального проекта «Демография» и выявила нарушения. Об том сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подрядная организация ООО «Мириам» нарушила сроки исполнения обязательств по муниципальному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правдинске. В связи с этим прокуратурой района в отношении организации и ее руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом)», — уточнили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения материалов судом виновным лицам назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 4,6 млн рублей. Завершение строительства объекта находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что оперативно получить комментарий у подрядчика «Новому Калининграду» не удалось.