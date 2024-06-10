Росгвардия рассказала об изъятом у жителей области оружии в этом году

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С начала года специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели 837 проверок владельцев оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Зафиксировано 309 нарушений, недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. 174 единицы оружия изъяты, более 80-ти — сданы гражданами добровольно. Значительная часть выявленных нарушений — несоблюдение сроков перерегистрации гражданского оружия», — уточнили в ведомстве.

Чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Сделать это можно и посредством портала государственных услуг. С начала года в электронном виде росгвардейцами принято 5053 заявления — это 99% от общего числа поданных.

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