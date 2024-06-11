Калининградские школьники написали ЕГЭ по литературе в среднем на 60 баллов

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В Калининградской области подведены предварительные итоги ЕГЭ по географии, литературе и химии. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в экзаменационных испытаниях участвовали более 900 человек.

ЕГЭ по литературе сдавали 384 человека, пять школьников набрали по сто баллов, в том числе, трое из них — одиннадцатиклассники школы № 58 Калининграда. Ещё 15 человек заработали 94 балла. Средний балл по литературе в этом году составил 60. Как отмечает Рособрнадзор, среди ошибок, допущенных участниками экзамена, — неправильный выбор авторов и произведений для сопоставления, а также отклонение от темы, логические и фактические ошибки, недостаточное использование содержания произведения в процессе его анализа, необходимой терминологии при написании итогового сочинения-рассуждения.

ЕГЭ по химии сдавали 502 выпускника, четыре из которых набрали высший балл. Еще семь школьников набрали 99 баллов, 40 — более 90. Средний балл по химии в этом году составил 63 балла.

Единый государственный экзамен по географии сдавали 54 человека. Как и в прошлом году, набрать максимальные 100 баллов смог один человек. Три выпускника получили 90 баллов. Средний показатель по географии в этом году увеличился с 63 до 64 баллов.

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