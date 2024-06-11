Калининградское УФАС уличило «Мегаполис» в завышении цен на техподключение в 25 раз

Калининградское УФАС уличило «Мегаполис» в завышении цен на техподключение в 25 раз
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы уличило строительную компанию «Мегаполис» в неправомерном завышении стоимости технологического подключения жилых домов к электросетям. Как сообщила пресс-служба ведомства, с жалобой на организацию обратился калининградец, которому выставили счет на подключение его дома в 3 миллиона 554 тысячи рублей.

«Компания неправомерно рассчитала стоимость осуществления технологического присоединения для жителя города. Законная стоимость этого подключения: 139 448,25 рублей, — пояснили в ведомстве. — УФАС признало компанию ООО „Мегаполис“ виновной в нарушении законодательства и оштрафовала на 300 000 тысяч рублей».

«Новый Калининград» связался с диспетчерской службой «Мегаполиса», где сообщили номер отдела технологического присоединения и рассказали, что отвечает за эту услугу начальник отдела техприсоединения Елена Валерьевна (фамилию сообщать не стали). В свою очередь упомянутая сотрудница пояснила, что подключение частного жилого дома к электросетям может стоить «от десяти тысяч до нескольких миллионов рублей» в зависимости от объема работы и места расположения земельного участка. Елена Валерьевна пояснила, что в курсе, что организацию обязали выплатить штраф, однако отказалась давать комментарии по поводу законности назначаемых цен.

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