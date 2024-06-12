Калининградцев приглашают принять участие в акции по сдаче крови в центре города

В четверг, 13 июня, в Калининграде пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови. Об этом сообщает региональный минздрав на своей странице «ВКонтакте».

Донорская акция будет проходить в четверг на площади Победы с 8:00 до 13:00 в мобильном комплексе заготовки крови. Для участия в ней при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в любом регионе России и СНИЛС. Также желающие смогут стать потенциальными донорами стволовых клеток костного мозга. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, после чего во время донации у донора возьмут дополнительно 4 мл крови для HLA-типирования.

Как правильно подготовиться к сдаче крови, можно узнать по ссылке. Также всю информацию можно уточнить по телефонам: 92-48-17, 92-48-00 или 21-55-41.