УФСБ пресекло канал легализации мигрантов в Калининграде через фиктивные браки (видео)

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УФСБ России по Калининградской области пресекло деятельность двух граждан РФ и выходца из Центрально-азиатского региона, которые организовали устойчивый канал незаконной миграции иностранных граждан в Россию. Как сообщает официальный представитель УФСБ, все трое получили по четыре года лишения свободы условно.

«Способом легализации иностранцев являлось заключение фиктивных браков с гражданами РФ с последующим получением разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства Российской Федерации», — уточнили в управлении. Как отмечается в оперативных материалах УФСБ, фиктивный брак обходился в 10 тыс. рублей: 5 тыс. мигрант должен был заплатить до заключения брака, 5 тыс. — после развода. 

Решением Ленинградского районного суда Калининграда все трое виновными в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ «Организация незаконной миграции» и приговорены к четырем годам лишения свободы условно каждый. Приговор вступил в законную силу.

Видео предоставлено УФСБ по Калининградской области 

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